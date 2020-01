Carli:” Sarri? Fu un colpo di c…o”

Juve -Cagliari è una sfida amarcord fra lo scopritore di Sarri ed il tecnico di Filigne Valdarno.Ecco cosa racconta Carli a Tuttosport nell’edizione odierna:

“Il messaggio di Marcello Carli è chiaro: Cagliari che si affaccerà sul mercato di riparazione solo se vi saranno i presupposti. Dietro l’angolo anche la sfida in casa della Juventus: «Non capita certo a pennello per capire qual è la nostra condizione dopo un mese di dicembre comunque difficile per i risultati, ma non per le prestazioni. Sarebbe stato meglio se fosse capitata dopo una bella partita di Champions, invece la Juventus ha avuto tutto il tempo di allenarsi. Sarà difficilissimo. Loro sono forti e sempre vincenti». E allenati da un tecnico, Sarri, che il direttore sportivo del Cagliari scelse nel 2012 per guidare l’Empoli in Serie B: «Nessun merito mio, fu un colpo di c..o. Maurizio è venuto a Empoli in un momento di difficoltà della squadra toscana. I soldi erano pochi e lui non costava tanto e ho scelto l’allenatore quello che costava meno, questa si che è stata una scelta fortunata. La cosa simpatica che ci raccontiamo spesso io e lui è che eravamo entrambi in una situazione drammatica, eravamo due disperati (l’Empoli nella stagione precedente si era salvato ai playout, Sarri era stato esonerato dal Sorrento, ndr). Dopo 20 giorni mi sono reso conto di aver trovato un allenatore di grande livello, di questo mi prendo i meriti, e sono felice che adesso sia il tecnico alla Juve