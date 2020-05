Caldoro:” Ogni partito ha il diritto di giocare la sua partita”

Perché Forza Italia non ha ritenuto di difenderla?

«Ogni partito ha il diritto di giocare la sua partita e Berlusconi con FI ha sempre confermato la propria linea».

Ha più sentito Berlusconi? «Ho parlato con il presidente prima dell’emergenza Covid dell’Europa e delruolo più incisivo nella difesa degli Stati. Io ho posto il tema del Sud e delle aree più periferiche dell’Unione, che soffrono di più delle altre, ma che sono la vera risorsa». Le è mai sfiorata l’idea di ritirare la sua disponibilità alla candidatura? «Sono il capo dell’opposizione, ho la responsabilità di costruire e non di demolire. Non farò mai un passo indietro difronte alla sfida di costruire una coalizione vincenteecredibile. Non difendo una candidatura, non sono prigioniero di un disegno personale. Sono in campo per un progetto. Che avrà idee ed uomini e donne all’altezza».