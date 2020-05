Caldoro:” Ecco perchè non abbiamo ancora scelto l’anti De Luca”

Stefano Caldoro ex presidente della Regione Campania e profilo giusto come candidato della destra campana ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzoggorno.

Stefano Caldoro, perché il centrodestra, che in Campania è opposizione e quindi avrebbe tutto l’interesse ad attrezzarsi, non ha ancora trovato l’intesa sul candidato presidente alle elezioni regionali?

«È necessario decidere il prima possibile e lavorare da subito al programma. Non penso di essere il solo a pensarla così. In questa fase di emergenza abbiamo lavorato insieme sugli aspetti sanitari e consegnato concrete proposte di misure economiche. Sarà dura, considerando le previsioni economiche post emergenza Covid. La squadra da mettere in campo dovrà affrontare una sfida difficile, dovrà essere composta da uomini e donne capaci e competenti. Bisognerà dare risposta al grido di dolore di chi ha perso il lavoro di chi rischia di chiudere l’attività. Apparire divisi e incerti ci penalizza, da me non ha mai ascoltato una parola diversa dal richiamo all’unità e alla responsabilità».

Però ora c’è la Lega che chiede un altro nome da candidare.?

«Nella mia vita ho svolto ruoli importanti e di responsabilità, da ministro e presidente della Regione, ho le spalle sufficientemente robuste e l’esperienza per capire il momento. Ma questo non mi fa cambiare idea: la prima cosa è il valore della coalizione, con una idea comune di buon governo della nostra Regione. Le persone e le ambizioni devono stare in questa visione delle cose. E questo deve valere per tutti».

