Calciomercato.it :” Tra Gattuso ed il Napoli è quasi tutto fatto”

Rino Gattuso non ha esercitato la clausola per liberarsi dal Napoli e la sensazione è che anche il club azzurro non intende farlo. Il matrimonio proseguirà, il futuro sarà insieme. Ma, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, ci sono da risolvere alcuni aspetti. Rino potrebbe voler ritoccare l’ingaggio verso l’alto, poi si discuterà anche della durata del contratto. E, infine, anche della questione tecnica.