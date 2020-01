Calcio: ‘Legends Aic’ vincono quadrangolare a Tirana

Le vecchie glorie del calcio Italiano,vincono torneo in Albania,organizzato per raccolta fondi del Terremoto!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it La squadra delle Legends Aic ha vinto a Tirana il quadrangolare con Albania, Turchia e Grecia organizzato dal sindacato albanese per ricordare le vittime del terremoto dello scorso autunno e raccogliere fondi per chi ha perso tutto a causa del sisma. La selezione italiana, guidata da Gianni De Biasi (ex ct della nazionale albanese), e capitanata da Damiano Tommasi, in semifinale ha sconfitto 4-3 ai rigori l’Albania (1-1 con gol di Esposito, poi dal dischetto hanno segnato Carbone, Bonanni e Marcolin). Nella finale le Legends dell’Assocalciatori si sono imposte sulla Grecia grazie ad un autogol. In campo anche due ex campioni del mondo, Perrotta e Zaccardo.