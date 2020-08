Barcellona-Napoli: I precedenti. Al Camp Nou è la prima ufficiale

Ecco i precedenti tra gli azzulgrana e gli azzurri. Al Camp Nou è la prima ufficiale tra il Barcellona ed il Napoli. La notizia la riporta il Roma di oggi

Non sarà facile per gli azzurri, perché il Barcellona rimane squadra dalle grandi individualità. Ed è una formazione più abituata a questo tipo di competizioni. E, cosa non da poco, avrà dalla sua la possibilità di giocare anche per uno 0-0, che sarebbe sufficiente a passare il turno. Per il Napoli, invece, oltre (ovviamente) la vittoria, un pareggio con più di un gol eliminerebbe i catalani. Dal 2-2 in su Gattuso potrebbe festeggiare i quarti. Invece, replicare l’1-1 dell’andata porterebbe la partita ai supplementari I. Il big match degli ottavi di finale di Champions andrà in scena al Camp Nou (nella foto) con la sfida di ritorno tra Barcellona e Napoli. I catalani, favoriti dai bookies come una delle possibili squadre vincitrici della competizione, ospiteranno per la prima volta gli uomini di Gattuso in casa ma puntano a fare meglio del pareggio della gara d’andata al San Paolo; l’obiettivo è passare il turno e tentare di riportare in Spagna il titolo di campione d’Europa che manca da 5 anni. Il club partenopeo dovrà dal suo canto dare il massimo e dimostrare di essere competitivo per cercare di passare il turno, vincendo la gara o cogliendo un pareggio segnando almeno due reti. Un match che, per gli analisti di Planetwin365, potrebbe regalare dall’1 ai 4 gol già nel primo tempo (1,27) con un risultato esatto di 2-1