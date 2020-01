Bagni:” Il Napoli non è inferiore a nessuno, però”

Non è una questione di punti di vista. Semplicemente di necessità. Salvatore Bagni, il grande doppio ex di Inter e Napoli, va dritto al cuore del problema. «Gli azzurri devono vincere se vogliono tirarsi fuori dalla situazione in cui si sono cacciati». Anche se l’avversario si chiama Inter ed è distante anni luce? «Il Napoli non è inferiore, lo pensano gli stessi interisti. L’enorme distanza che si è creata in classifica è un demerito azzurro più che merito degli avversari». Non lo sbandiera, però Gattuso crede nel quarto posto. «È l’unica cosa rimasta e non siamo nemmeno a metà campionato. Trovo normale aggrapparsi a quest’obiettivo, sulla carta quasi impossibile»