Autiero:” Dela, ci vogliono i rinforzi”

Fortuna Autiero analizza sul Roma di oggi la crisi del Napoli dicendo l’unica cosa giusta al momento

Ora per il Napoli c’è un solo modo per uscire da questa situazione, ovvero andare subito sul mercato e cercare quel giocatore che serve assolutamente a Gattuso. Il Napoli ha una rosa adatta al 4-3-3, lo dico da tempo. Purtroppo, però, è senza un regista, un play basso, un giocatore che faccia filtro davanti la difesa, capace di garantire equilibrio tra le due fasi. Tutto ruota, quindi, attorno a questo tipo di acquisto, che va fatto in fretta. Allan non è un regista, è un giocatore che deve pensare a dare equilibrio, raddoppiare, rubare palla. Così come non lo è Fabián, perché perde la posizione non garantendo copertura alla difesa, si crea spazio uomo contro uomo e si è visto nelle ripartenze dell’Inter. Ma c’è anche sfiducia, vedo giocatori che hanno paura. Un esempio è lo stop sbagliato di Insigne, perché lì con il controllo orientato riuscivi a segnare.