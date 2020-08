AS:” Quando Gattuso ebbe vista lunga su un giovane top-player”

Il Gennaro Gattuso (1978) in panchina non è il duro calciatore che era. Gattuso ha ottimizzato le sue condizioni di calciatore all’estremo ed è stato uno scudiero per una Milano trionfante. Lì ha condiviso lo spogliatoio con giocatori di livello tecnico altamente dotato (Pirlo, Seedorf, Kaká) e questo gli ha dato una particolare sensibilità per il talento.

Forse molte persone l’hanno dimenticato, ma una delle prime persone illustri a riconoscere il talento di Riqui è stato lo stesso Gattuso. Era nell’agosto 2018 , nel mezzo di un tour post-mondiale. Il Barça ha chiuso il tour degli Stati Uniti allo Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Lo ha fatto contro il Milan che ha allenato “Rino”. Il Milan ha vinto (1-0) e il Barça ha dato brutti sentimenti. Difficilmente si distingueva un ragazzo che non aveva ancora compiuto 18 anni. Riqui Puig è stata l’unica buona notizia per il Barça. Ma la cosa più sorprendente è che, invece di essere elogiato in precedenza dal suo stesso club, Gattuso ha detto questo su di lui nella sala stampa: “Riqui Puig è uno spettacolo. Vedere i ragazzi che hanno ancora la faccia di un bambino come trattano la palla È qualcosa che mi stupisce.Vedo che sentono il calcio dentro ed è qualcosa di simile alla poesia. Ho sentito parlare di lui e di altri ragazzi per molto tempo. È qualcosa che non può essere tagliato e incollato in un altro clone. Non giocano sulla base di un modello tattico, ma mantengono un’idea comune. Sono un po ‘invidioso della nostra scuola “.

L’elogio di Gattuso a La Masia in generale e Riqui in particolare ha sorpreso tutti. Ma è andato oltre quando Daniele Massaro, che faceva parte dello staff del Milan, ha chiesto a Riqui la maglia alla fine della partita. Massaro, allora 59enne, un eroe rossonero in quella maledetta finale di Atene per il Barça (4-0), si innamorò del calcio all’interno del ramo e chiese la maglia della sua partita. “Mio padre mi aveva parlato di lui e degli obiettivi che ci aveva fatto nella finale del 1994 … È una leggenda”, ha spiegato lo stesso giocatore.

Gattuso e Riqui Puig si incontreranno di nuovo questo sabato al Camp Nou. Sarà curioso che il giocatore di Matadepera riconosca nell’italiano qualcuno che ha scommesso su di lui molto prima degli scettici del suo calcio, che iniziano a intuire che, in effetti, Riqui Puig raggiungerà l’élite