AS:” Pericolo giallo per alcuni giocatori del Barca!”

Messi dovrà controllarsi contro il Napoli . Crepa argentino è Misses prossima partita da quando ha visto le carte gialle contro il Borussia Dortmund nella prima fase , e per il Napoli nella prima gamba della fase a eliminazione diretta, e si prenota Sabato dalle turco Çakir , arbitro della partita è perderebbe i quarti nel caso, ovviamente, che il Barça si qualificasse.È strano vedere Messi in questa situazione di rischio delle carte. Questo corso ha avuto un mese “difficile”. Ha visto un cartellino contro l’Athletic nei quarti di finale di Coppa del 6 febbraio e poi, nelle due settimane tra il 25 febbraio e il 7 marzo , ha visto i gialli contro il Napoli (per giocata pericolosa contro Ospina) e contro il Real Madrid. (per l’ingresso Casemiro) e Real Sociedad in LaLiga (per un altro tiro con Mikel Merino. Un uccello raro in Argentina, che ha un record squisito in termini di carte ma si trova ora in quello scenario pericoloso in cui deve per il Barça, perdendo Messinei quarti contro il Bayern, se dovesse finire contro il Napoli, sarebbe una notizia orribile. Non è l’unico calciatore avvertito di sanzioni. Nelson Semedo e Griezmann non giocherebbero neanche contro il Bayern se vedessero un cartellino contro il Napoli. Tutti questi scenari, ovviamente, se il Barça è capace di fare bene sull’1-1 all’andata . Nessuno a Can Barça vuole vendere la pelle dell’orso prima di cacciarlo