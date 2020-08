AS:” Arthur a Barcellona per riparare il torto!”

La soap opera Arthur Melo vivrà questo venerdì un nuovo capitolo: il centrocampista brasiliano prevede di tornare al Barcellona con l’obiettivo di risolvere la sua situazione attuale e chiudere definitivamente il suo accordo contrattuale con il club catalano.Tuttavia, a Barcellona sembra che non lo renderanno facile. Per cominciare, hanno già comunicato sia a lui che a ciò che lo circonda che non sarà in grado di incorporare in nessun caso all’allenamento con i suoi compagni di squadra . In primo luogo, dovrà sottoporsi a un test PCR che attesti che non è positivo per il coronavirus e, in secondo luogo, dovrà incontrare lo staff del club: il presidente Josep Maria Bartomeu e il CEO, Oscar Grau-, per fornire le spiegazioni appropriate sulla sua decisione di abbandona la disciplina di club nella partita precedente contro l’Alavés e va unilateralmente in Brasile. Inoltre, il club ha anche posto l’accento su di lui che si trova in una situazione di file aperto per un reato molto grave , quindi dovrebbe anche assumersi un’eventuale sanzione finanziaria. Dopo aver superato il test PCR e aver incontrato i responsabili del club, il passo successivo è ancora da decidere. L’intenzione di Arthur è quella di rescindere il suo contratto amichevolmente, ma in questo momento non si può nemmeno escludere che tornerà in squadra la prossima settimana se la squadra si qualificherà finalmente per la fase finale della Champions League. In ogni caso, l’ambiente del giocatore assicura che gli venga l’idea di ridurre la tensione e cercare una soluzione favorevole per tutte le parti. Il problema è che, con il suo gesto ingiustificato di due settimane fa, è riuscito solo a convincere tutti a segnalarlo come un giocatore poco professionale. Un’etichetta molto scoraggiata se vuoi avere successo nel tuo prossimo club: la Juventus.