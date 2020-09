Gli avvocati della Juve: verità alterata nel caso Suarez

“Si è dimostrato, questa volta come in tante altre occasioni, che la verità spesso viene alterata, ritagliata, ricostruita e restituita in un racconto che magari serve più al lettore ma che non è la verità”. E’ quanto ha detto l’avvocato della Juve Luigi Chiappero dopo la testimonianza davanti ai pm di Perugia. Una lunghissima audizione per l’avvocato e la collega Maria Turco, durata quasi otto ore.

“Sono grato ai pm di averci chiamato subito – ha ribadito il legale – perché aspettavamo anche un po’ con ansia l’occasione per poter riferire tutto quello che dovevamo in merito ai fatti”.