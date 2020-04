Ansa:”Il Covid-19 modifica anche il calendario vaccinale!”

A causa della pandemia di COVID-19 (causata dal nuovo virus SARS-CoV-2) nei Paesi della Regione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) esiste il rischio che si possa verificare una riduzione generale delle normali attività vaccinali, sia per lo spostamento di risorse sanitarie verso le attività di controllo della pandemia, sia per le misure di distanziamento sociale imposte alla popolazione, che potrebbero portare alcune persone a decidere di rimandare le vaccinazioni programmate per se stessi o per i propri figli.

Le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi sanitari e una loro interruzione, anche se per un breve periodo, porterebbe a un accumulo di persone suscettibili e a un maggiore rischio di epidemie di malattie prevenibili da vaccino (VPD, vaccine preventable diseases) che possono causare decessi e portare una aumentata richiesta di risorse sanitarie. È fondamentale pertanto ridurre al minimo questo rischio, soprattutto in un sistema già provato dalla risposta all’epidemia di COVID-19.

L’OMS Europa, il 20 marzo 2020, ha pubblicato il documento “Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region”, per fornire un supporto ai Paesi nella decisione di mantenere o meno le normali attività vaccinali nel periodo pandemico, indicare quali sono i fattori che ogni Paese deve considerare per effettuare una valutazione del rischio, fornire dei principi guida da seguire e indicazioni su come effettuare le vaccinazioni in sicurezza.

Secondo l’OMS è essenziale mantenere gli appuntamenti vaccinali, soprattutto per le vaccinazioni di routine, fino a quando le misure di risposta alla COVID-19 lo consentano. Qualsiasi decisione inerente le possibili opzioni di funzionamento dei servizi vaccinali deve essere presa valutando in maniera dettagliata: l’epidemiologia delle VPD, lo scenario di trasmissione della COVID-19, le corrispondenti misure di mitigazione in atto e le risorse disponibili. In particolare, è necessario valutare i seguenti punti:

Il rischio epidemiologico di VPD nella popolazione generale e nei diversi gruppi a rischio (Qual è il rischio potenziale di un aumento di casi di VPD? Esaminare i dati di copertura vaccinale e di sorveglianza delle VPD, incluse le caratteristiche dei focolai di morbillo in corso; dare particolare attenzione alle malattie che spesso risultano in focolai epidemici, come ad esempio il morbillo, e a fermare qualsiasi rallentamento osservato nel raggiungimento degli obiettivi di eliminazione del morbillo o dell’eradicazione della poliomielite).

La situazione epidemiologica della COVID-19 e le relative misure di mitigazione in atto (Qual è lo scenario di trasmissione della COVID-19?).

Il sistema sanitario, le caratteristiche e le debolezze dei servizi vaccinali.

La disponibilità di vaccini e la capacità logistica(I vaccini sono disponibili in quantità sufficienti?).

L’impatto e l’adeguatezza delle opzioni scelte dovrebbero essere monitorati e valutati periodicamente con l’evoluzione della situazione relativa alla pandemia da COVID-19. L’attuale situazione COVID-19 e le capacità del sistema sanitario variano ampiamente all’interno della Regione europea e tutto è in rapida evoluzione. Pertanto, il miglior approccio per mantenere elevati i livelli di copertura vaccinale non potrà essere sempre lo stesso nei diversi Paesi. Tutti devono però fare ogni possibile sforzo per mantenere elevati i livelli di immunità nella popolazione. Considerando che potrebbero esserci delle interruzioni, è fondamentale tenere fin d’ora un elenco dei bambini che hanno saltato dosi di vaccino e sviluppare un piano d’azione ad hoc per il recupero successivo delle dosi non ricevute.