Alvino:” Si cercano ultras urgentemente”

Alvino sul Roma di oggi commenta il momento nero del Napoli

“Si pensava che arrivato Gattuso con tanto di bacchetta magica si potessero risolvere i problemi. Invece sono tanti, bisogna affrontarli uno per uno e risolverli. Credo che l’unica ricetta magica sia quella del lavoro e dell’unione. Lavoro quotidiano a Castel Volturno e l’unità di tutto l’ambiente. Ma quando parlo di ambiente mi riferisco a dirigenti, staff tecnico, giocatori e ambiente esterno, specialmente la tifoseria. Perché credo si stia sottovalutando il problema San Paolo al momento. Serve trovare immediatamente un punto di incontro tra Calcio Napoli, Questura, Comune e tifosi per riportare le Curve allo stadio. Ma subito bisogna farlo. Il Napoli senza loro rischia di non vincere più una partita a Fuorigrotta, al di là dei problemi della squadra. Serve riportare loro allo stadio e poi, con le prestazioni, far sì che questi tifosi siano pronti a tornare a tifare. Ma la prima cosa è consentire a questi tifosi di venire allo stadio.