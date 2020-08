Ag Insigne:” Farà ogni cosa per essere al Camp Nou”

Cresce l’ottimismo per il recupero di Lorenzo Insigne in vista della sfida di sabato al Camp Nou contro il Barcellona. Sul suo possibile impiego si è espresso anche Vincenzo Pisacane, suo nuovo agente, che ha dichiarato a Il Mattino: “Siamo ottimisti, Lorenzo non sente dolore. Farà ogni cosa per essere al Camp Nou”. Insigne si è fatto male nel finale di match con la Lazio e ora, dunque, stringerà i denti per stingere al braccio la fascia in Champions League.