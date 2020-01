Adani contro tutti, bordate su Allegri e Piatek

L’opinionista di Sky lancia critiche pesanti agli ex Juve e Milan.Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Ospite di Calciomercato – L’Originale, Daniele Adani è tornato prepotentemente alla carica di Massimiliano Allegri. L’ex difensore, oggi opinionista di Sky Sport, già in passato aveva pesantemente criticato l’ex allenatore della Juventus, reo di proporre un calcio troppo speculativo e privo di idee di gioco convincenti, troppo attaccato al risultato.

Attacco ad Allegri

Critiche che avevano portato i due a scontrarsi in un confronto diretto tra i più duri e vivaci degli ultimi anni del calcio in tv. Ieri sera, nella trasmissione condotta da Alessandro Bonan, Adani è tornato all’attacco di Allegri, ancora in vacanza dopo l’esonero dalla Juventus.

“Allegri dovrebbe parlare meno e allenare di più – le parole di Adani, che non è andato per il sottile -, quando parla dà il peggio di sé, invece quando allena è uno molto vincente”.

Per l’opinionista, il tecnico livornese dovrebbe fare autocritica e chiedersi perché nessun top club l’ha chiamato a stagione in corsa. “Perché il Barcellona gli ha preferito uno come Quique Setien che ha allenato il Las Palmas ed il Betis? Perché l’Arsenal ha preferito Arteta che non ha mai vinto nulla da allenatore e faceva solo l’assistente?”.

Scelte dovute, secondo Adani, al calcio poco propositivo di Allegri. Il commentatore è poi tornato alla famosa polemica con l’ex tecnico bianconero. “Io non ho mai detto che preferisco il gioco alla tecnica dei singoli giocatori, sono stato frainteso – ha spiegato Adani -. Ma non conta solo vincere nel calcio. Io ad esempio segue il calcio sudamericano perché non ho mai visto la Juventus di Allegri giocare bene come il River Plate di Gallardo…”.

Ma Adani non ne ha solo per Allegri. Parlando del trasferimento di Krysztof Piatek all’Hertha Berlino, l’ex difensore ha espresso un giudizio negativo sull’esperienza italiana del centravanti polacco. “Sembra che lo dico col senno di poi – ha affermato Adani -, ma per me Piatek non è da grande squadra. È un attaccante limitato, che quando aveva la febbre alta trasformava in oro tutto ciò che toccava oro. Ma è un giocatore da media-alta classifica. C’è un motivo se Polonia ad un certo punto gli ha preferito Stepinski e anche Kownacki”.

Per Adani Piatek ha problemi sia tecnici che tattici. “Non ha solo limiti tecnici ma anche concettuali, dentro al gioco. È molto limitato nella comprensione del gioco, quando smette di segnare è quasi inutile”.