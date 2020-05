ABC:”Trovato il vaccino anti COVID-19 ?”

Moderna Inc ha annunciato lunedì che il vaccino sperimentale che stanno sviluppando contro Covid-19 ha prodotto anticorpi che potrebbero “neutralizzare” il nuovo coronavirus nei pazienti. Questi risultati sono stati ottenuti in una piccola sperimentazione clinica nelle prime fasi, aumentando la sua partecipazione del 25%. Moderna è una società americana di biotecnologia che si definisce sul suo sito web come un’azienda che cerca di “mantenere la promessa della scienza dell’mRNA di creare una nuova generazione di farmaci trasformanti per i pazienti”.

Pertanto, come è noto oggi, i livelli degli anticorpi generati da questo progetto di vaccino erano simili a quelli dei campioni di sangue delle persone che si sono riprese da Covid-19, secondo i primi risultati dello studio condotto dal National Institute of Health.

I 45 partecipanti che hanno partecipato a questo piccolo studio clinico hanno ricevuto tre diverse dosi di vaccino e Moderna afferma di aver visto un aumento dose-dipendente dell’immunogenicità, la capacità di suscitare una risposta immunitaria nel corpo.

Il vaccino, mRNA-1273 , è stato anche trovato generalmente sicuro e ben tollerato nello studio nella fase iniziale, ha detto lo sviluppatore del farmaco.

Moderna guida gli sforzi globali per sviluppare un vaccino per il nuovo coronavirus e la scorsa settimana ha ottenuto l’etichetta “fast track” dall’agenzia sanitaria statunitense. per accelerare la revisione normativa. Le prove in fase avanzata dovrebbero iniziare a luglio