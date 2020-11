Zola: “Napoli e Milan le migliori da dopo il lockdown. Emerson? Con me al Chelsea ha fatto molto bene.

S’è espresso oggi ai microfoni di Radio Gol, l’ex Napoli e Chelsea, Gianfranco Zola. Il centrocampista ha esposto la sua riguardo l’imminente sfida di domenica Napoli-Milan: “Sfida per il titolo ? Napoli e Milan stanno facendo benissimo da dopo il lockdown, insieme al Sassuolo sono le squadre che hanno fatto meglio. I risultati dicono che sono squadre competitive. Sia rossoneri che azzurri sono due realtà importanti che possono arrivare fino alla fine”.

Il Tamburino Sardo non nasconde poi, che potendo, avrebbe volentieri giocato in questo Napoli, giudicando in maniera positiva, il lavoro di Gattuso. “Il Napoli è una squadra che è cresciuta molto. Gattuso poi ha avuto un’evoluzione tattica esponenziale sin dai tempi del Pisa che lo seguo. Mi sarebbe piaciuto giocare per lui con la maglia azzurra”.

L’ex campione di Napoli e Chelsea, ha poi espresso il suo parere, su Emerson Palmieri, finito nel mirino di Giuntoli, queste le parole di Gianfranco Zola: “L’ho avuto al Chelsea ed ha sempre fatto molto bene. Con Sarri è cresciuto molto dal punto di vista difensivo. Posso solo parlarne bene anche perché è un ragazzo esemplare ed un professionista incredibile”.

Sicuramente le dichiarazioni di Zola hanno apparecchiato per bene il big match di domenica al San Paolo, che potrà dirci già molto sul futuro delle due squadre in campionato.

Salvatore De Leandro