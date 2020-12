Zoff: “Rossi straordinario, grazie a lui e a Bearzot abbiamo vinto il Mondiale”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Dino Zoff, ex capitano della Nazionale Italiana: “Rossi era straordinario, come centravanti, come persona. Simpatico, intelligente, spiritoso. Bearzot è stato il filo rosso: ha creato un gruppo di grande convivenza civile, educata. Ha aiutato questo anche nella situazione del silenzio stampa: fu per lui che abbiamo vinto il Mondiale e con i gol di Rossi. Io e Paolo sentivamo la necessità di corrispondergli qualcosa e lo abbiamo fatto”