Zielinski parla a Tv8: “Non siamo lucidi sotto porta”

Non una brillante partita quella giocata dal Napoli ad Alkmaar, dove gli azzurri non hanno mostrato quel “veleno” di cui parlava mister Gattuso in conferenza. Il Napoli ha rischiato di perdere il match per un rigore assegnato agli avversari poi parato da Ospina. Ai microfoni del salotto post-partita di Tv8 c’è Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco dei partenopei non ha esitato ad evidenziare i punti deboli della squadra: “Il problema oggi è stato il fatto di creare e non concretizzare. Sempre la solita questione. Avremmo potuto creare anche molto di più, ma questo è il nostro limite e dobbiamo assolutamente migliorare”.

Poi Zielinski parla della sua condizione fisica: “Sto riprendendo piano piano, oggi non sono stato al massimo e si è visto. Con la Roma mi sono sentito benissimo e farò meglio nella prossima per aiutare i miei compagni”.