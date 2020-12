Zielinski: “Ci è mancata concretezza sotto porta…”

Game over all’AFAS Stadion: in Olanda il Napoli non va oltre il pareggio. Finisce uno ad uno con l’ Az Alkmaar. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni di TV8 Piotr Zielinski. Dalle sue parole traspare un certo rammarico per la prestazione. La squadra è apparsa un pò sottotono, ha fatto fatica in alcune situazioni. “Potevamo creare di più, ed essere più concreti sotto porta, peccato per il pareggio...”.

Il polacco rassicura tutti, riguardo la sua condizione fisica post Covid: “Mi sto riprendendo, questa sera non ho fatto molto bene. Con la Roma stavo meglio. Devo solo migliorare, per essere più utile ai compagni…”.

Schierato in diverse posizioni del centrocampo, Piotr non ne fa certo un segreto su dove preferirebbe giocare. Nondimeno, non è un dramma per lui, essere utilizzato come una sorta di jolly: “Io cerco di dare il massimo ovunque mi voglia schierare l’allenatore. Però sono nato mezzala, e mi trovo bene là. Ma dove decide di mettermi Gattuso, cerco di dare il massimo...”.

C’è tanto da rivedere, e da migliorare in questo Napoli. Ma una qualità su tutte le altre sarebbe mancata, secondo Zielinski, ed avrebbe potuto fare la differenza. “Oggi ci è mancata la cattiveria sotto porta. Abbiamo avuto delle chiare occasioni. Dobbiamo migliorare questo aspetto...”.

Salvatore de Landro