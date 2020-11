Zenit-Lazio: orario, dove vederla e probabili formazioni

Formazione di emergenza per la Lazio che sfida questa sera in Champions League lo Zenit. Assenti, per positività al covid19, Strakosha, Lazzari, Leiva, Immobile e Luis Alberto. Queste le probabili formazioni:

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Wendel, Kuzyaev; Dzyuba. All.: Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. All.: S. Inzaghi.

ARBITRO: Dias (Portogallo).

Dove vederla in tv e in streaming

La partita inizia alle 18.55 e si disputerà alla Gazprom Arena. Il match potrà essere visto in tv su Sky Sport Uno (canale 201), in streaming sul servizio SkyGo.