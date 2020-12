Zazzaroni: “Conte è cambiato dopo il Chelsea. Il Napoli più lo guardo più mi piace: ha ambizioni da scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Paolo Rossi era semplice, una persona mite, di garbo. Il calciatore è stato un centravanti dai gol rapinosi. Ha sollevato le sorti del paese quando c’erano terrorismo ed inflazione a 2 cifre. Maradona era il divo mondiale, Paolo Rossi è stato l’antidivo tutto italiano”.

Poi l’esperto continua: “Antonio Conte è cambiato dopo il Chelsea, è quasi irriconoscibile. Ho avuto anche qualche contrasto con lui: è sempre stato un ottimo allenatore, dove la qualità è secondaria. Chiaro che quando vai a livello internazionale, la differenza la fa la qualità. Quando ha messo dentro Eriksen si è vista la differenza con due colpi. Rapportiamo Conte al rapporto qualità/prezzo, ovviamente Suning non è contenta. Ho la sensazione che il percorso si faccia molto difficile per l’Inter. Ma, la crisi di liquidità impedisce quasi all’Inter di cambiare allenatore”.

Un osservazione ancora di Zazzaroni per i partenopei: “Il Napoli più lo guardo più mi piace. Hanno Insigne in grande spolvero, gli altri stanno crescendo, Koulibaly sta avendo più continuità, con il miglior Fabian Ruiz ed il miglior Zielinski. Ambizioni da scudetto? Non ha grandissima personalità, ma migliorare questo Napoli diventa davvero difficile per la qualità della rosa che ha, in tutti i reparti”.

Un analisi, infine, sulla delicata situazione di Bergamo: “L’Atalanta ha fatto un’impresa eccezionale, sta diventando una big vera ed in campionato può puntare ai primi 4 posti. Il padre di questi risultati è Gasperini, ha fatto diventare grandi Papu, Gosens, Hateboer, Zapata. A Napoli non c’è un allenatore usurante, ma un presidente usurante (ride, ndr). Ma, cosa vuoi dire a De Laurentiis per i risultati che consegue?” .

Potrebbe interessarti anche questo

Segui anche PerSempreCalcio.it