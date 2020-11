Zazzaroni: “il miglior Insigne è rimasto a Sarajevo”

L’esperto di calcio Ivan Zazzaroni ha pubblicato nel suo editoriale un giudizio riguardo il match di ieri sera al San Paolo e sulle due quadre impegnate, ecco le parole: “La personalità è quella cosa che se ce l’hai si vede e se non ce l’hai si vede di più. L’ho trovata sui social, deve averla scritta Ibrahimovic che anche prima di Napoli-Milan, giocando con il suo personaggio, aveva promesso di risolverla da solo: «Zero stress, ci penso io», e in effetti ci ha pensato due volte. Il Napoli ha subìto la terza sconfitta di fila in casa, tra campionato e coppa: questa volta si è accontentato del palleggio, forzando raramente la giocata. Il miglior Insigne è rimasto a Sarajevo, Mertens e Lozano hanno peccato di discontinuità, così come Fabian. E proprio quando il belga ha riaperto la partita Gattuso ha perso un uomo: Valeri ha estratto il secondo giallo a Bakayoko, il primo non c’era.