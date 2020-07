Zampa:” Ecco quando arriverà il vaccino”

Sandra Zampa, sottosegretaria di Stato al Ministero della Salute, è intervenuta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell’emergenza Coronavirus: “La situazione è sotto controllo ed è governabile. Al netto dei focolai, sappiamo dove intervenire e dove bloccare i contagi. La parte più difficile è passata, ma non dobbiamo assolutamente mollare le buone regole. A Barcellona, le cose hanno prese una brutta piega e verranno contingentati gli assembramenti in spiaggia.

Vaccino anti-Covid? Stiamo lavorando a diversi prototipi di vaccino, tutti made in Italy. Siamo in partita, è un motivo d’orgoglio di potercela fare. Spero che prima della Primavera del 2021 possa esserci questo vaccino.

Riapertura stadi? Credo ci sia un’intesa a livello internazionale. Avverrà sicuramente con dei protocolli a settembre”.