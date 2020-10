Vogliono punire il Napoli perché “pensano che”… Se bastasse “pensare che” sarebbe divertente

La premessa per cercare di dare 0-3 al Napoli per la mancata presenza a Torino è che De Laurentiis ha fatto pressioni sull’ASL. Ci sarebbe anche da obiettare sulla cosa. Ammesso e non concesso che siano state fatte pressioni, la decisione è stata presa dall’Autorità competente. E’ in ogni caso valida.

Ma lasciamo perdere questa considerazione che taglia la testa al toro. C’è dell’altro. Manca l’evidenza della cosa. Non esiste, almeno al momento, una prova. Il direttore generale dell’ASLNAPOLI1CENTRO ha negato tutto. Ha detto anzi che il Napoli voleva giocare a tutti i costi. Ammesso che si possa punire chi ha chiesto l’intervento di un’Autorità, manca la prova.

Per convenzione in Lega sono certi che ci siano state pressioni della società azzurra. Anche in mancanza di prove poiché questo è il comune pensare si procede come se fosse tutto provato. Ok, non ci sono problemi. Ma allora questo metro di paragone va esteso.

Alzi la mano chi non è convinto che certe operazioni di mercato creano solo plus-valenze fittizie. Operazione ben più grave del tentativo di non giocare una partita. Perché permette ad una società che non ne avrebbe diritto, di iscriversi al campionato. A danno di un’altra che invece è retrocessa per aver rispettato il regolamento.

Ma di più. Alzi la mano chi non è convinto che ai tempi del dottor Agricola la Juve non abbia fatto maneggi chimici per migliorare le prestazioni dei propri giocatori.

Ancora: alzi la mano chi non è convinto che calciopoli non è finita, e che la Juve continua a fare il bello ed il brutto tempo con gli arbitri.

Dobbiamo continuare? Non ne vale la pena. Alla fine anche nel mondo del calcio ogni tipo di accusa deve essere provata. Altrimenti è la fine.