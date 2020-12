Victor Osimehn, tutte le novità e l’intervista di Cauet a Taca La Marca

Victor Osimehn croce e delizia: in esclusiva a Taca La Marca in onda su Radio MusicaTelevision è intervenuto Benoît Cauet, tecnico ed ex centrocampista dell’Inter, il quale ai nostri microfoni si è soffermato sul rilasciare alcuni pareri su Victor Osimehn.

Osimhen – “Lo conosco bene perché l’ho visto tante volte in Francia, allenando qui. È un giocatore che mi ha sempre impressionato, a Lille l’anno scorso ha fatto un super campionato. Davanti ha giocato da solo, a due, con diversi schemi, ripeto: è un calciatore che per la sua età è davvero impressionante. Penso che a Napoli si stia adattando piano piano, visto che sta entrando in un altro mondo, un altro calcio e in una grande squadra come il Napoli. Ci sono tante aspettative, ha un allenatore che conosce le dinamiche per aiutarlo a crescere e a maturare, ha tutto per fare bene. Io penso che sia attualmente al 70/75% del suo potenziale”.

Poi il francese continua: “Questo calciatore non ha ancora l’abitudine del calcio italiano. Osimehn ha avuto delle difficoltà all’inizio, ha avuto tante occasioni e commesso tanti sbagli, dipesi dal fatto che volendo fare molto bene magari fa il gesto in più; A Bologna ha avuto una palla ed ha fatto gol. Sicuramente questo giocatore potrà aiutare benissimo il Napoli a scalare la parte alta della classifica, dove sono già.”

Le condizioni di Osimehn

Victor Osimehn, purtroppo per il team di Gattuso, non riuscirà ad essere in campo per questo anno. Dalle ultime notizie che arrivano da Castelvolturno, il numero 9 nigeriano accusa ancora un forte dolore alla spalla. Si tratterebbe di una lussazione quindi: Victor ha subito l’infortunio in una gara con la sua Nazionale contro la Sierra Leone terminata per 4 a 4 con un gol del calciatore azzurro.

Non possiamo aspettarci, quindi, un rientro prenatalizio (23 dicembre contro il Torino). Osimehn continua ad avere dolori e dagli ultimi accertamenti si notano problemi di tipo neuromotorio. Inevitabile lo slittamento del ritorno in campo nel 2021.

Potrebbe interessarti anche questo

Segui anche PerSempreCalcio.it