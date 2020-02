Verso Napoli – Lecce: Gattuso per la prima volta ha più di un dubbio di formazione

Tocchiamo ferro, perché scrivemmo le stesse cose anche la settimana scorsa, poi ci fu un’epidemia influenzale. Ma per la prima volta Gattuso dovrebbe avere problemi di abbondanza. Per la prima volta da quando allena il Napoli potrà permettersi di fare qualche scelta. Sin qui la formazione è stata obbligata, con salti mortali annessi.

Koulibaly è finalmente pronto. Con Ringhio ha giocato (malissimo) un paio di minuti col Parma, il lontano 14 dicembre. Della partita potenzialmente sarà anche Maksimovic. Mertens si camdida per un posto da titolare, ed in mezzo al campo ci saranno anche Fabian e Allan.

Per la prima volta Gattuso potrà permettersi non solo di scegliere, ma anche di fare valutazioni in vista della prossima partita. Mercoledì a San Siro il Napoli si gioca mezza finale di Coppa Italia. Sarebbe da sciocchi far finta di nulla, non tenerne conto. Per questo, potendo scegliere, Gattuso potrà fare qualche cambio in prospettiva San Siro.

Col Lecce ci sono giocatori che devono necessariamente mettere minuti nelle gambe, il primo è proprio Koulibaly. Ma anche Maksimovic deve giocare. Altri potrebbero invece rifiatare in ottica San Siro: due nomi a caso, Mario Rui e Callejon. Sempre che a San Siro si giochi sempre 4-3-3. Perché l’ex l’opzione difesa a 3. E’ l’unica eredità positiva lasciata da Ancelotti. In Champions il Napoli ha spesso giocato con tre centrali difensivi, difendendo basso. Magari si può ripetere la cosa anche a Milano. Vedremo.

Ma per la Coppa Italia c’è tempo. C’è da pensare al Lecce, e proviamo ad ipotizzare la formazione.

In porta Meret; poi Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Fabian; Politano, Mertens (Milik), Insigne (Mertens).

Difficilmente sarà proprio questa la formazione anti Lecce. Ma potrebbe avvicinarsi. L’ipotesi di un turno di riposo per Manolas è forte, il greco ha sempre giocato quando è stato bene, ma ci piace l’idea di dare minuti a Maksimovic. Zielinski ha sempre giocato, ma serve un posto per Fabian, ed i due insieme non possono andare. In avanti Politano per Callejon ci sta tutto. Mertens deve giocare, ma non si sa se lo farà da punta centrale o al posto di Insigne.

Lo sapremo solo domenica, poco prima di pranzo: a Napoli la domenica si mangia alle 2 e mezza…!