Vergogna Sky: pur di parlare male di Napoli si arrampicano sugli specchi

Spiace per i colleghi di Sky, e suppongo anche di altre TV. A Napoli nessun morto e 22 feriti per i botti.Per aumentare il brodo stanno parlando anche di dieci ricoverati per abuso di alcol. Disperata la giornalista dinanzi al pronto soccorso del Pellegrini, non sa più cosa dire. Hanno addirittura tirato giù dal letto il direttore generale dell’ASLNAPOLI1CENTRO, Ciro Verdoliva, e gli hanno fatto snocciolare tutti gli interventi fatti (per inciso stiamo parlando dell’ASL più grande d’Europa, compreso due accoltellati, che nulla hanno a che vedere con Capodanno)

In compenso sempre su Sky stanno facendo vedere Piazza Duomo a Milano già pulita.

Peccato solo che…

Capodanno tragico ad Ascoli Piceno. Un ragazzo di 26 anni, Valerio Amatizi, è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri in un dirupo nel tentativo di spegnere un principio di incendio innescato dal lancio di fuochi artificiali sul Colle San Marco. Il giovane era con alcuni amici per festeggiare l’inizio del nuovo anno quando è accaduto l’incidente nella zona impervia del Dito del Diavolo dove si trova un sentiero: mentre tentava di intervenire per evitare il propagarsi delle fiamme il 26enne è precipitato nel dirupo. Gli amici del ragazzo hanno dato subito l’allarme. Vigili del fuoco e sanitari del 118 lo hanno raggiunto con difficoltà nel burrone ma i tentativi di rianimare il giovane sono stati inutili e verso l’1.50 è stato dichiarato morto

Un 23enne e un 14enne, in due episodi distinti, hanno subito l’amputazione di una mano a causa delle gravi ferite riportate nell’esplosione di petardi. Il primo episodio è accaduto in via Capuana, a Milano, intorno a mezzanotte e mezza, e ha coinvolto oltre al giovane, altri due ragazzini, tutti di origine romena. Il 14enne invece è rimasto dilaniato poco prima dell’una in via De Gasperi a Cuggiono (Milano). Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sono 13 al momento i feriti registrati a Roma e provincia, tra loro anche quattro bambini dai 5 ai 12 anni. Il ferito più grave è un 36enne che stava festeggiando in piazza a Frascati, ai Castelli romani, quando un grosso petardo gli è esploso in una mano. Per l’uomo, portato in ospedale, si è resa necessaria l’amputazione sub totale della mano destra. In ospedale anche un 33enne che stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia a causa di due ferite, una all’orecchio e l’altra al collo. Entrambe sarebbero state provocate dalla fiamma di un petardo. L’uomo è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Nello stesso ospedale è arrivato anche un bambino di 5 anni, accompagnato dai genitori, rimasto ferito al polpaccio durante una festa a Fiumicino per l’esplosione di un botto. Il bimbo è stato poi trasferito al pediatrico Bambino Gesù. Gli altri bimbi feriti sono uno di 10 anni per una ustione all’orecchio, un altro di 9 anni e una di 12 per un trauma contusivo all’occhio. Non sono in gravi condizioni.

Ps: Volevo dirvi che stanotte alle 3.30 sono tornato a casa con la metropolitana. Unico inconveniente è che ho dovuto fare una piccola corsa per prenderla, essendo arrivata dopo pochi secondi.