Venerato: “ADL non svende Milik…”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, questa sera, il giornalista napoletano Ciro Venerato ha fatto il punto sulla questione Arkadiusz Milik, svelando retroscena sul “caso” del centravanti polacco.

Venerato riporta dei recenti incontri tra gli agenti del calciatore, il patron azzurro De Laurentiis ed il diesse Giuntoli: “ADL non ha intenzione di svendere Milik. Il presidente ha fissato una base d’asta di 15 milioni di euro, ma a mio parere potrebbe andar via anche per 12/13. Il problema principale è l’ingaggio. Arkadiusz non andrebbe via per meno di 4/4,5 milioni all’anno…”.

Riferendosi poi agli screzi dell’ultima sessione di mercato che hanno visto l’attaccante rifiutare la Fiorentina, il esperto di mercato, afferma: “A De Laurentiis non è andato giù il comportamento di giocatore e agenti, la società aveva trovato un ottimo accordo con il club viola. È sempre sconsigliato mettersi contro il presidente azzurro, quindi aspettiamoci scontri importanti…”.

Antonio Petrone