Vendere il Napoli oggi sarebbe un affare, aspettare potrebbe essere devastante

Si ha la sensazione che nel calcio italiano stia finendo un’epoca: quella delle proprietà italiane. Tranne la Juve, che per altro è formalmente olandese, tutte le altre grandi italiane sono in mano a gruppi esteri. Ed anche quelle che sono, come brand, a ridosso, stanno iniziando ad emigrare, se pensiamo a Bologna e Fiorentina. Resistono, non si sa fino a quando, Lazio e Napoli, da tempo in mano a due padroni atipici. Lotito e De Laurentiis hanno preso società allo sbando. Con la piccola differenza che la Lazio non è mai fallita, e la nuova proprietà, sia pure in comode rate, si accollata i debiti. Lazio e Napoli sono anomale anche per il fatto di chiudere sostanzialmente i bilanci in attivo.

Adesso però si è arrivati ad un punto di non ritorno. De Laurentiis e Lotito non possono pensare di andare avanti così come fatto sin qui. Rischiano di essere spazzati fuori dal grande calcio. Non puoi sedere ad un tavolo di poker con persone che hanno dieci volte i tuoi soldi. Finisci con l’essere stritolato. Oggi il Napoli si regge essenzialmente sui soldi che arrivano dalla Champions, oltre che dalle plus valenze (di tanto in tanto). Entrare in Champions adesso sarà sempre più difficile. La Juve è di un altro pianeta. L’Inter si sta avvicinando. Il Milan è destinato a crescere. Con la Roma nelle mani di “mister Toyota” è facile immaginare che ben presto anche i giallorossi saranno fuori portata. Entrare in Champions, quasi un’abitudine in questi anni, sarà sempre più difficile.

La Champions non solo porta soldi, tanti soldi, ma attrae i giocatori migliori, ed al tempo stesso ne aumenta il valore. Esserne fuori per uan società come il Napoli è devastante.

De Laurentiis è un uomo intelligente, certe cose le capisce benissimo. Per altro inizia ad avere una certa età. E per uno abituato a gestire tutto da solo è un problema. E non sembra che gli eredi siano al suo livello. Magari Luigi ha solo bisogno di fare esperienza. Ma il figlio minore, quello da subito associato al calcio Napoli, decisamente non sembra adeguato. Quanto meno non lo è adesso.

Siamo certi che la vendita della società è da sempre un’opzione per il patron. Meglio adesso che tra qualche tempo. Il Napoli ha toccato il top della sua valutazione. Diciamo, e ci teniamo su una cifra non fantascientifica, che vale 500 milioni, cui vanno aggiunti i 150 milioni che , più o meno, sono in cassa. Napoli non ha la storia di Juve, Inter e Milan. Magari non ha neanche l’appeal mondiale del brand Roma. Ma anche il nome Napoli è conosciuto ovunque. E, caso unico, i napoletani sono sparsi per il mondo. E questo fa la differenza.

Oggi chi prende il Napoli può permettersi il lusso di fare un qualcosa che Milan e Roma non possono fare. Si può immediatamente spendere per fare una grandissima squadra. Non ci sono debiti, e quindi non ci sono paletti dal Fair Play Finanziario. Ma ci vuole poco a cambiare tutto. Un paio di stagioni negative (questa è la prima) ed anche economicamente cambia tutto. Oggi vendere (ma anche comprare) il Napoli è un affare. Tra un paio di anni le cose potrebbero cambiare.