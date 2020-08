Vaia: “Tremila italiani pronti a sottoporsi al test del vaccino”

Il vaccino made in Italy è pronto ad essere sottoposto ai primi test. Lo afferma il prof Vaia, direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive di Roma: Infatti il luminare ha rilasciato un’intervista a Sky Tg24. Ecco le sue parole:” Il grande cuore degli italiani è a disposizione della comunità intera. Infatti dal 24 agosto parte la sperimentazione del vaccino prodotto in Italia su 3000 volontari. Stamattina ho istituito il primo gruppo vaccino che ogni giovedì alle ore 12.00 deve fornire le prime notizie sulla sperimentazione dei vaccini. In due giorni hanno aderito 3000 volontari. La fase 3 sarà effettuata in Inghilterra in quanto in Italia i casi sono minori.”