Una stella del Napoli va giocare in Premier League

Il calciomercato invernale sta per terminare e per i tifosi del Napoli arriva la notizia di una clamorosa cessione: tutto fatto per il passaggio in Premier Dopo l’importante successo di Coppa Italia arrivato ieri ai danni della Lazio, il Napoli si prepara ad affrontare l’ultima settimana di calciomercato invernale. Nelle ultime ore sarebbe arrivata la clamorosa indiscrezione, secondo la quale la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe accettato l’offerta di una big inglese per una delle colonne della squadra partenopea. Sembrerebbe essere già tutto fatto, cessione ormai vicina.