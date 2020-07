C’è da tutelare Meret: Ospina deve essere ceduto

Siamo sicuri che sia una cosa intelligente confermare per il prossimo anno Ospina e Meret? Il Napoli sembra intenzionato a farlo. Avere due giocatori di pari (grande) valore per ruolo è importante. Ma questo vale per i dieci giocatori di movimento, non certo per il ruolo di portiere. Qui deve esserci un titolare. Magari puoi anche garantire al dodicesimo un tot numero di partite. Ma il titolare è uno solo, e sta a lui giocare le partite più importanti.

Il titolare del prossimo anno non può che essere Alex Meret. Perché è giovane, e su di lui il Napoli ha fatto un grandissimo investimento. Ma il motivo principale è un altro: merita di giocare perché è fortissimo. La giovane età impone che giochi il più possibile per completare il processo di crescita, mettendo in conto anche qualche erroruccio. Ma non può stare in pancina. Se non dovesse essere titolare inamovibile sarebbe meglio darlo in prestito.

Ospina a questo punto potrebbe diventare un problema. Il fatto che sia molto forte, e che Gattuso in questo momento sembra preferirlo non è un buon viatico. Meret ha il diritto di giocare sempre, e anche di sbagliare senza sentire sul collo il fiato di nessuno. L’ombra lunga del portiere colombiano potrebbe essere pericolosa. Oddio, Alex sembra fatto di ghiaccio. Regge la pressione in maniera magnifica. Lo ha dimostrato in finale di Coppa Italia. Ha giocato perché Ospina era squalificato. Ed è stato il grande protagonista, mostrando una freddezza straordinaria. In ogni caso sarebbe meglio non rischiare. In ogni caso meglio non rischiare. Immaginate la reazione del San Paolo, una volta tornato il pubblico, in caso di errore del numero 1 azzurro.

Ospina può restare, ad una sola condizione: accetta pubblicamente la panchina, Certo, con la prospettiva di giocare una decina di partite, magari facendo il titolare nelle Coppe. In ogni caso sarebbe una presenza onerosa (visto il contratto) e che fa ombra. Sarebbe meglio un dodicesimo meno ingombrante, in ogni caso in grado di dare garanzie. Come Sepe. Che avrebbe per altro il vantaggio di essere prodotto del vivaio, e con un ingaggio, una volta aumentato, più o meno la metà di quello di Ospina.