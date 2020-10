Un magistrato spiega perché il Napoli non può perdere 3-0 a tavolino la gara con la Juve

Il Magistrato Alberto Maria Picardi, Consigliere presso Corte di Appello di Napoli, ha fatto sulla sua pagina facebook il punto della situazione sulla vicenda che ha visto i giocatori del Napoli fermati da un provvedimento dell’ASLNAPOLI1CENTRO. Una precisione in punto di diritto che chiarisce al meglio le cose.

Vicenda della positività dei giocatori del Napoli in vista della partita con la Juventus programmata il 5/10/2020 h 20,45.Secondo quando prescritto nella Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 2020, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente, nel caso in cui risulti positivo un giocatore, ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del cd. “gruppo squadra” che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione può prevedere che alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto.Tutto ciò premesso, il Direttore dell’ASL Napoli Centro, con riferimento alla accertata positività del giocatore del Napoli Piotr Zielinski, con ordine scritto inviato alla Società Sportiva Calcio Napoli, si è limitato ad imporre la quarantena fiduciaria a tutto il cd. “gruppo squadra”, senza prevedere anche, come avrebbe potuto, che alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Ne consegue che la SSC Napoli, per ottemperare ad un ordine della autorità sanitaria locale competente, NON poteva in alcun modo spostare i suoi giocatori, appartenenti al gruppo squadra che hanno avuto contatti con Zielinski, al di fuori del loro domicilio, per andare a svolgere la partita programmata dalla Lega a Torino.Si tratta, all’evidenza, di ordinanza contingibile e urgente che deve essere osservata per evitare la commissione del reato di cui all’art. 260 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a 800.000,00.Del resto, anche il protocollo di Lega di recente approvato (Comunicato n. 51 del 2.10.2020) con il quale si intendeva dirimere le vicende relative all’oggetto, cioè l’incidenza sulla gara della positività di alcuni giocatori professionisti, dispone pur sempre “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali…”, che devono avere prevalenza non solo (e non tanto) per espresso riconoscimento della Lega Calcio, ma perché sono espressione di un potere riconosciuto dalla legge statale a tali Autorità locali.Il rischio, quindi, di fantomatiche “sconfitte a tavolino” da parte del Napoli che non si presenta allo stadio, è del tutto inconsistente, perché è l’intera squadra che è stata sottoposta all’isolamento fiduciario, ed è l’intera squadra che e non può, allontanarsi dal proprio domicilio.