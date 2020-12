Un fischietto al femminile in Champions League

Per la prima volta, finalmente, una donna approda ad arbitrare una partita della competizione per club più importante del mondo. Sarà la francese Stéphanie Frappart a dirigere Juventus-Dinamo Kiev, gara valida per la quinta giornata del gruppo G della Champion’s League 2020-2021. Una data storica per il calcio europeo quella di oggi, ma non di certo per il fischietto rosa francese che a nemmeno 37 anni ha già arbitrato in campo femminile i mondiali 2015 e 2019 (arbitrando in quest’ultima edizione anche la finale tra USA e Olanda), le Olimpiadi nel 2016, gli Europei nel 2017 e la finale del campionato mondiale under-20 nel 2018. L’esordio nel calcio maschile invece risale al 2014, quando non ancora trentunenne, diresse Niort-Brest delle Ligue2 francese. Lo scorso anno in Turchia, è stata selezionata per la delicatissima partita tra il Liverpool ed il Chelsea, valida per la finale della Supercoppa Europea. Il 22 ottobre esordio in Europa League ed oggi, 2 dicembre, appunto Juventus-Dinamo Kiev. Il curriculum è impressionante, nemmeno il più famoso degli arbitri Pierluigi Collina (da più di 3 anni a capo della commissione arbitri della Fifa) riuscì a bruciare le tappe come la Frappart.

Un arbitro professionale, pronta a prendersi le responsabilità che questo mestiere da sempre è sovraccarico. Un arbitro che abbiamo visto dirigere con personalità e quando serve, a muso duro con i giocatori in campo. Un arbitro che ha visto impennare la sua popolarità dopo la finale di Supercoppa del 2019, e che sta riscuotendo con ampio merito, tutto il successo che è destinato al talento.

Leonardo Tomei