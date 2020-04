Ultim’ora Rai newes 24:” Saviano è zona rossa!”

Saviano diventa zona rossa E’ il provvedimento immediato adottato dal governatore Vincenzo De Luca in seguito all’assurdo assemblamento che si è creato ai funerali del sindaco di Saviano dottore Sommese morto a causa del virus killer che ha colpito ancora in modo vigliacco e crudele un rappresentante non solo della politica regionale ma anche un ‘operatore sanitario nel pieno della sua professione. La notizia arrivata adesso è stata comunicata da Rai News 24