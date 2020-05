Ultime Sky:”Anche la Premier League riparte.Ecco la data”

Dopo la Bundesliga anche un altro campionato di calcio eccellente riparte. In Inghilterra il dio danaro ha prevalso sulla salute. Infatti il primo ministro inglese Johnson ha deciso che la Premier League espressione massima del campionato inglese debba ripartire in nome degli interessi economici dei club, nonostante la situazione Covid 19 nella terra dei fondatori del calcio, sia disastrosa. La data che vedrà la ripresa della Premier League è il primo giugno. Ora resta solo il governo italiano che deve decidere visto che la Bundesliga, la Premier League ed in Liga spagnola hanno avuto il semaforo verde per riprendere e per finire la stagione senza si spera nessuna interruzione di natura sanitaria. A riportare la notizia è Sky Sport 24.