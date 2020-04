Tuttosport da Messi a Milik: sic transit gloria Juve!

Tuttosport lo conosciamo bene: è l’organo ufficioso del tifosi della Juve. Ha una linea editoriale molto chiara, ha puntato un segmento di mercato e si dedica ad esso. Per essere precisi Tuttosport ha scelto come suo target un determinato tifoso della Juve: quello che tifa per i bianconeri perché vincono sempre.

E’ una categoria di tifosi/lettori che in linea di massima esiste solo nel popolo bianconero. Un tifoso del Napoli tifa per senso di appartenenza alla propria terra. Sa bene che non vincere è la regola, con pochissime eccezioni. Il tifoso del Napoli critica apertamente la società. Semmai si spacca in correnti. Ma nessuno tra i tifosi degli azzurri pensa che noi si sia il top. Discorso che in linea di principio vale per tutte le tifoserie italiane, compreso quelle delle milanesi.

Il tifoso della Juve è diverso. Per lui è un fatto scontato che la Juve sia il top a livello planetario. In tutti i sensi. Il concetto che la società possa fare qualche mossa di ripiego non lo sfiora neppure. Per il tifoso della Juve tutto ciò che è bianconero è perfetto. Oggi abbiamo Cristiano Ronaldo, per amor di Dio, uno dei migliori di sempre, ancora oggi uno dei più forti al mondo. Per alcuni il migliore. Certo non un modello in questo momento storico. Diciamo che mentre in tutta Italia si soffre lui se ne va in Portogallo dove si allena regolarmente, partecipa a feste e festicciole.

Poi si fa vedere la foto della fidanzata che gli taglia i capelli, e si sottolinea quanto sia brava. Ora Giorgina (si chiama così, vero?) ha grandi dote, e non sono neanche molto nascoste. Qualche dubbio che sia una brava parrucchiera ce l’abbiamo. Come abbiamo il sospetto che fatta la foto, poi i capelli di Ronaldo siano passati in mani molto più esperte. E non mi venite a dire che dopo che aprono lo stadio solo per lui, chiudono la porta al barbiere…

Oggi Tuttosport ha sparato in prima pagina la notizia di Milik alla Juve. Con un irridente: “Ciao Napoli”. Come a dire che il polacco ha deciso di andarsene, che i tifosi del Napoli si rassegnino. Conosco tantissimi tifosi del Napoli. Alcuni filo aureliani, altri che odiano il presidente. Alcuni che amano Ancelotti, altri che pensano che sia bollito. Non conosco nessuno che si strappa i capelli al pensiero della partenza di Milik. Bravo ragazzo, per amor di Dio. In 4 anni a Napoli mai una polemica. Per di più un ragazzo sfortunato. Ha segnato abbastanza, ma nei momenti decisivi è sempre venuto meno. Il Liverpool deve a lui la vittoria lo scorso anno della Champions, come a Napoli sappiamo bene. Quando è andato via Higuain è stata una tragedia sportiva. Stavolta non frega nulla a nessuno. Anzi.

A Napoli facciamo fatica a capire a cosa possa servire Milik alla Juve. Sicuramente i giornalisti di Tuttosport lo sanno bene, ma il titolo serve ad altro. Il tifoso della Juve sa che se un giocatore interessa alla Juve è fortissimo. E sa bene che qualsiasi giocatore al mondo ha un solo scopo nella vita: andare alla Juve. Guai a scrivere altro.

Certo qualche tempo fa una celeberrima prima pagina del quotidiano torinese parlava di Messi. Oggi si parla di Milik: sic transit gloria Juve…