Trevisani: “Partita scomoda, Insigne? Nessuno come lui ora”

Nel prepartita della sfida di Europa League tra AZ Alkmaar e Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky l’opinionista Riccardo Trevisani sul significato di questa partita e sul momento di Lorenzo Insigne, ecco le sue parole: “Partita scomoda, AZ è molto più difensivo in EL che in campionato. Il Napoli deve vincere per chiudere i conti e giocare la aprtita con il Real Sociedad in tranquillità poichè gli azzurri avranno una serie di trasferte difficili. Insigne? Dopo le due grandi partite in nazionale ha sbagliato solo una partita col Milan, dopodichè protagonista con la Roma. Nessuno come lui ora, solamente Messi e Ronaldo. Un difetto di Insigne? Deve segnare di più”.