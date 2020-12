Trevisani: “Il Napoli ha fatto un capolavoro”

Nel postpartita a Sky di Napoli-Real Sociedad, si è espresso ai microfoni l’opinionista e telecronista Riccardo Trevisani, il quale ha speso parole di elogio per il passaggio del turno dei partenopei: “Mi ricordo ancora il giorno del sorteggio, sin da subito pensai che il Napoli aveva un giorne complicatissimo. AZ e Real due squadre molto forti. Il fatto di aver passato questo girone da primi dopo aver fatto subito quel passo falso alla prima giornata, corona un vero capolavoro. Da notare il periodo degli azzurri. Bene in campionato e bene in coppa.