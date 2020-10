Torino: lo Zero assoluto

La classifica fin qui del Torino di Urbano Cairo era ampiamente preventivabile ed annunciata. La sensazione che si aveva già dallo scorso campionato era evidente agli occhi di tutti e cioè che “il giocattolo si fosse rotto”.

Dopo solo 3 giornate di campionato il Toro di Mister Giampaolo si ritrova ultimo in classifica con Zero punti, ma la cosa drammatica sta nel gioco espresso dalla squadra. La partita contro il Cagliari ha evidenziato ancora di più tutti i limiti e le lacune di una campagna acquisti insufficiente e volutamente deficitaria.

Le statistiche sono impietose, 4 gol fatti (tutti realizzati da Andrea Belotti) e 8 subiti, ma ciò che davvero preoccupa è la non reazione degli uomini del mister Abruzzese dopo il secondo gol subito contro i sardi. Un giro palla lento e macchinoso, dove i limiti dei centrocampisti granata sono tutti ben evidenti nella fase di costruzione del gioco.

Sia Rincon che Meité sono apparsi spesso spaesati con il pallone tra i piedi. Certo pretendere che il venezuelano diventi improvvisamente regista di centrocampo è come chiedere a Jerry Scotti di diventare ballerino di danza classica.

Le colpe dell’allenatore sono l’aver avvallato colposamente una campagna acquisti totalmente deficitaria nei ruoli chiavi del suo credo calcistico e nell’ostinarsi nel voler proporre un modulo, il 4-3-1-2 senza avere elementi validi a sua disposizione.

A questo punto la situazione è seria, lo spogliatoio granata rischia nuovamente di diventare una polveriera come la scorsa stagione, perfino il portierone granata e della Nazionale Salvatore Sirigu è parso svogliato. Per carità nessuno lo accusa anche perché più volte gli scorsi anni ha sempre tolto “le castagne dal fuoco” salvando la porta granata con interventi miracolosi ma di certo se dovessero calare anche le sue prestazioni agonistiche il cammino verso il baratro sembra sempre più segnato.

La difesa granata con il cambio di modulo da “3 a 4” non sembra più impermeabile come 2 anni fa, dove pur se con il modesto Mazzarri, sembrava essere un fortino inespugnabile. Gli attaccanti granata non vengono quasi mai messi in condizione di fare male all’avversario e il Gallo Belotti segna più per sue prodezze che per il gioco e le occasioni prodotte.

Il Capitano granata fin qui ha realizzato ben 4 reti (superando addirittura Valentino Mazzola capitano del Grande Torino per reti all time in maglia granata) con una percentuale realizzativa oltre il 50% rispetto alle occasioni da gol avute (6 occasioni da gol e 9 tiri totali). Insomma non si può sempre sperare nei miracoli di Sirigu o nelle invenzioni del Gallo.

A questo punto serve un’inversione di marcia subito, anche se il calendario del Toro si complica parecchio con la trasferta di un lanciatissimo Sassuolo (secondo in classifica con 10 punti) ed in casa contro la Lazio bisognosa di punti per la corsa Champions più che mai complicata. Il recupero contro il Genoa poi avrebbe già il sapore di uno scontro diretto.

Le voci di un imminente cambio di panchina con Giampiero Ventura sono ad oggi del tutto infondate. Un allenatore inviso a gran parte della tifoseria granata, sempre più in subbuglio contro il Presidente Urbano Cairo, sarebbe davvero la goccia che fa traboccare il vaso.

L’allenatore ligure fu colui che valorizzò insieme a Gianluca Petrachi (all’epoca Diesse granata), giocatori come Glick, Maksimoviç, Jansen, Zappacosta, Benassi, Cerci, Immobile e soprattutto volle fortemente proprio quel Gallo Belotti idolo della tifoseria ed oggi capitano del Toro.

Le cessioni dei giocatori di cui sopra hanno successivamente portato negli anni nelle casse societarie oltre 159 milioni di Euro di plusvalenze a cui però non si sono mai affiancati identici investimenti per rinforzare la rosa.

La strada si fa dura ed impervia e, in tutte le salite di montagna, oltre ai capitani servono dei gregari che sappiano come si dice in gergo ciclistico “tirare il gruppo” in attesa che arrivi la discesa.

Ad oggi per i granata tutto ciò è solo un miraggio e nella borraccia non ci sta neanche una goccia d’acqua per dissetarsi.

Fabio Cantelmo