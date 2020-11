Tina: “Osimhen dovrebbe farcela per domenica”.

A Radio Marte Sport Live si fa il punto su Osimehn e i vari rinnovi con il giornalista Pasquale Tina de la Repubblica:”La societá lo aspetta a Castelvolturno per i controlli, ma dovrebbe stare bene ed essere in forma per la partita di domenica…”. A quanto pare, peró, Victor potrebbe non farcela nonostante le rassicurazioni al club.

Si valuta l’ipotesi Andrea Petagna in avanti, frutto di una rosa ampia e competitiva che riesce a rodare bene i propri giocatori. Il bulldozer azzurro cresciuto proprio nel vivaio rossonero si aggiunge alla lista di grandi ex come Gattuso e Bakayoko.

Antonio Petrone