Tina a Radio Marte: “Il gruppo è sereno”

Ai microfoni di Radio Marte, nell’edizione serale di ieri, in collegamento Pasquale Tina che ci ha aggiornato sui prossimi impegni del Napoli in Europa League (Rijeka) e campionato (Roma) e sull’umore della squadra nel post sconfitta di domenica.

“L’allenatore del club croato ha rilasciato una dichiarazione dove confermava la positività al Covid di ben otto calciatori della prima squadra, per cui partiranno alla volta del San Paolo solo 14 più un gruppo delle giovanili. Per la formazione Osimehn e Ospina sicuramente fuori giovedì, giocherà quasi sicuramente Petagna titolare e Bakayoko a centrocampo affiancato da Demme o Lobotka”.

Il giornalista esperto di calcio ha fatto anche il punto su come il gruppo stia vivendo questo momento: “Ieri il team ha pranzato insieme per festeggiare il compleanno di Maksimovic, un evento che è servito per ristabilire anche la serenità del gruppo. Sono tutti concentrati per i prossimi appuntamenti consapevoli del fatto che non si possono perdere altri punti come con il Milan”.