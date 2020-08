The winner is… Meret! Giusto così, ma adesso Ospina deve essere piazzato altrove

Per Il Mattino Gattuso ha scelto: sarà Meret il titolare. Una scelta condivisibile. Non abbiamo mai negato di preferire, e di gran lunga, il portiere friulano ad Ospina. Tra i pali non c’è confronto. E il portiere per prima cosa deve parare. E tutta questa differenza coi piedi non si è mai vista. Anche perché ad un portiere non si chiede di certo l’assist in corridoio. Ma solo il passaggio in sicurezza ad un compagno smarcato. Sta di fatto che ci sono alcune domande da fare.

La prima, banale: è stata davvero una scelta di Gattuso, o un caldo suggerimento della proprietà? Speriamo sia la prima ipotesi, magari caldeggiata dal nuovo preparatore dei portieri. Sarebbe grave se fosse vera la seconda ipotesi. Ossia che possa essere stata la società ad imporre una scelta del genere per motivi intuibili. La scelta dei giocatori da mandare in campo spetta al tecnico. Se Gattuso (sbagliando a giudizio di chi scrive) preferisce Ospina deve giocare Ospina.

Detto questo adesso bisogna completare l’opera: vendere il portiere colombiano. Perché la sua sarebbe una presenza ingombrante in panchina (come lo sarebbe quella di Meret a parti invertite). Alex, a detta di tutti i suoi allenatori, anche quelli della nazionale, ha nella freddezza una delle sue doti migliori. Lo ha dimostrato nella finale di Coppa Italia. Grande artefice di quella vittoria, pur giocando in condizioni psicologiche difficili. Ma cosa accadrebbe in un San Paolo riaperto ai tifosi, in caso di errore, fosse anche solo un passaggio sbagliato? La gente inizierebbe a rumoreggiare. E non c’è nulla di più difficile per un portiere giocare avvertendo poca fiducia in lui.

Gattuso da quando è arrivato a Napoli ha fatto tantissime cose buone, buonissime. O come tutti ha commesso errori. Ha sbagliato la formazione di Barcellona, o quanto meno l’atteggiamento in campo. E probabilmente lo sa anche lui, visto anche alcune dichiarazioni dei giorni scorsi. Soprattutto ha sbagliato, a giudizio di chi scrive, sul portiere. Per due motivi: in primis ha ritenuto Ospina più forte e, sempre a giudizio personale, non lo è. Poi l’alternanza nel ruolo di portiere non ha mai giovato a nessuna squadra. Sul primo errore (presunto) poco da dire: è la legittima scelta di un tecnico. Il secondo è grave, lo insegna la storia del calcio.

Adesso bisogna fare una scelta radicale, definitiva. O l’uno o l’altro. Con la penuria di buoni portieri non dovrebbe essere difficile piazzare sul mercato quello dei due che non è stato il prescelto. Meret ha tante richieste in Italia, il ragazzo sarebbe disposto anche ad andare in prestito. Ma poiché sembra essere caduta su di lui la scelta, c’è da piazzare Ospina. E qui il mercato è anche più ampio. C’è l’Italia, ma anche il sudamerica, oltre ad altri campionati in Europa. Sarebbe sbagliato trattenerli entrambi.