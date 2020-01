Tarallo: Meret in sei mesi può diventare bravissimo anche coi piedi

Meret, per molti il portiere tecnicamente più dotato della sua generazione (con buona pace di Donnarumma) in panchina. Gioca, parole di Gattuso, Ospina perché più bravo coi piedi. Condivisibile o meno che sia la cosa resta una domanda: è possibile “imparare” a giocare coi piedi? Abbiamo girato la domanda a Luciano Tarallo, storico preparatore dei portieri del Napoli. Il “papà calcistico” di Sepe, Contini, Crispino, oltre che preparatore di Pepe Reina.

“Non ci sono dubbi: la tecnica podalica si può apprendere. Serve applicazione e un po’ di tempo, diciamo sei mesi. Meret non diventerà mai come Reina coi piedi, ma imparerà tutto quello che serve ad un portiere moderno. Deve però volerlo lui per primo. Quando ci si allena e si vuole migliorare una caratteristica in particolare, come ad esempio la tecnica podalica, prima di tutto bisogna concentrarsi. Essere convinto che il gesto lo si apprenderà. Bisogna avere un atteggiamento positivo e di fiducia. Alrimenti diventa tutto più difficile se l’atteggiamento e’ negativo. E’ il classico esempio del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: la differenza non è nel bicchiere ma nella mentalità di chi lo guarda”.

Come si può insegnare ad un portiere affermato a giocare coi piedi?

“Ci sono vari sistemi di apprendimento. Si impara, per dirne una, con l’apprendimento implicito. Accade quando impariamo qualcosa senza esserne consapevoli, esempio come imparare ad andare in bicicletta. Il tutto richiede grande concentrazione, ma una volta imparato non lo si dimentica più. Ed è impossibile spiegare com’è avvenuto il processo di apprendimento: è successo attraverso l’inconscio adattivo, senza essere consapevoli del processo giusto o esatto”.

Tarallo si ferma un attimo e poi riprende.

“Al contrario dell’APPRENDIMENTO ESPLICITO, il processo è differente. Avviene attraverso le continue esercitazioni passando dal semplice al complesso e quindi la meccanizzazione del gesto. Ho allenato molti portieri portieri dotati di talento, il principale motivo del successo è il desiderio e l’intenzione di farcela. Ricordarsi sempre che la meta finale o l’obiettivo che ci si è posti si raggiunge in modo “incrementale”. Piccoli passi alla volta, fino a raggiungere ad un tratto il famoso salto di qualità. ‘esempio che faccio sempre ai ragazzi è quello di Kobe Bryant. Lui tirava in allenamento da 3 punti 1300 volte al giorno, ovviamente per perfezionarsi”.

“Riepilogando- conclude Tarallo, il livello prestazionale, dipende da come ci si allena, dalla mentalità e la percezione interiore. Per padroneggiare nello sport o altro campo lavorativo o attività, ad esempio il calcio devi lavorare molte ore settimanali affinché i gesti si imprimano nella mente e nel corpo. Solo così puoi eccellere seriamente. Si impara solo attraverso continue ripetizioni e copiando dal più bravo(scientificamente provato!) Bisogna osare e come piace ricordare ai ragazzi che ho allenato (Sepe, Contini, Crispino. Io continuo ad allenare con questa convinzione, e subito dopo vengono di pari importanza i concetti di calcio che si vogliono trasmettere. ASCOLTARE per dimenticare,VEDERE x ricordare ESEGUIRE x imparare”.

Quindi possiamo essere tranquilli su Meret, imparerà a giocare la palla coi piedi?

“Non ho dubbi. Ma serve impegno, e soprattutto deve essere lui a crederci. La ripetizione continua del gesto lo porterà a perfezionarlo. Lui è un grandissimo portiere, ha doti straordinarie. Con le giuste motivazioni può perfezionare quello che non è l suo punto di forza. Ma è una questione tecnica che si apprende con l’esercizio”.