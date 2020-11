Tacconi: “La punizione segnata a me è il secondo gol del secolo. Quello con l’Inghilterra il primo…”

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano su Marte Sport Live è intervenuto Stefano Tacconi. L’ex portiere della Juventus ha speso parole al miele per Diego Armando Maradona: “E’ stato un onore giocare contro Diego. Al San Paolo avevo 60.000 spettatori che mi davano del cornuto, ne ho prese davvero di tutti i colori. Ma da parte sua c’è sempre stato grande rispetto. Lo ringrazierò per tutta la vita. Mi ha anche onorato in una partita con tutti i campioni del mondo 1986…“.

Protagonista di una istantanea che racchiude tanto della grandezza di Maradona, Tacconi ricorda a modo suo quel 3 novembre 1985. Quando El Diez disegnò una parabola impossibile, sfidando la fisica: “Sto preparando una foto tra me e lui. La porterò ai Quartieri Spagnoli. E’ un regalo alla popolarità che Diego mi ha dato. La punizione segnata a me è il secondo gol del secolo, quello con l’Inghilterra è stato il primo…“.

A proposito di punizioni. L’estremo difensore anche di Avellino e Genoa si esprime circa il gol segnato ieri alla Roma da Lorenzo Insigne: “La punizione di di Insigne? Se non la vedi partire, non si può parare. Se avessi visto quella di Diego, l’avrei parata. Gliene ho parate altre, l’ho fatto anche con Zico ad esempio. Ho avuto la fortuna di incontrare grandi campioni nel corso della mia carriera…“.