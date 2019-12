Sveglia: sul mercato siamo in ritardo clamoroso, visti i problemi che ci sono

Il Napoli non ha solo bisogno di un regista (io direi due, più un altro mediano). Ha bisogno che arrivi immediatamente. Siamo già in ritardo rispetto alle esigenze. C’era la necessità assoluta di averlo a Castelvolturno già lunedì alla ripresa degli allenamenti. Il mercato chiude il 31 gennaio. Ma fino a quel giorno il Napoli giocherà con Inter, Lazio, Forentina e Juve. Oltre a giocare in Coppa Italia. La vittoria di Reggio Emilia è stata un toccasana per il morale. Ha permesso di passare un Natale un po’ più tranquillo. Ma anche uno che non capisce nulla di calcio, al Napoli ne abbiamo in ruoli apicali, si è reso conto della casualità dell’evento.

Nel primo tempo c’era stato il Napoli peggiore di sempre. A memoria non si ricorda una squadra del genere, neanche nel campionato di Mutti. Mazzone, Galeone e Montefusco. Dire che il Sassuolo passasse come un coltello nel burro fuso è improprio. Il burro seppur fuso una minima consistenza ce l’ha. Quel Napoli no. Se invece del Sassuolo con Caputo (e senza Berardi) ci fosse stato un Torino qualsiasi sarebbe stata una disfatta epocale. Questo Napoli può perdere con tutti. Avrebbe perso anche col Genoa, senza una prodezza pazzesca di Koulibaly sulla linea. Quindi bisogna intervenire immediatamente. Anzi, siamo già in ritardo.

Bisogna fare mercato senza avere peli sullo stomaco. A costo di qualche cessione importante subito. Se davvero vogliono Fabian Ruiz e lo pagano il giusto via subito. Per altro nelle ultime uscite il ragazzo è parso quanto meno svagato. Discorso che vale per tutti. E bisogna comprare senza pensare al bilancio. I soldi ci sono. Non sappiamo chi ha dettato le mosse in estate. Non lo sappiamo e non vogliano saperlo, anche se una mezza idea ce l’abbiamo. La cosa importante è che non abbia più diritto alla parola. Una cosa ci fa essere relativamente tranquilli: Gattuso. Non è ancora un grande allenatore, forse non lo diventerà mai. Ma non è un paraculo come il suo predecessore. Gattuso ha personalità, ed una carriera da costruire. Ed ha un figlio che ha appena compiuto 12 anni, oltre ad una figlia che non è in età da marito.