Sulla magistratura Sallusti ha ragione: in questo momento non deve intervenire

Sono preoccupato: mi sono reso conto che su un punto la penso esattamente come il direttore de “Il Giornale”, Sallusti. Sarà effetto della quarantena, ma il fatto è che la penso come lui sui magistrati. Magari le considerazioni di partenza non sono le stesse, ma arriviamo alle stesse conclusioni. Ossia che in questo momento la magistratura dovrebbe essere ferma.

Sallusti pensa che la magistratura deve stare ferma perché è convinto che sia il solito sistema della sinistra di per provare a distruggere il centro destra. Oddio, torto non gli si può dare in assoluto. La storia insegna che certe indagini sono state fatte in un certo modo, fermandosi dinanzi a certi Palazzi. Difatto Sallusti teme che possa uscire distrutto non il modello della Sanità Lombarda, quando la giunta della Lombardia. Nessuno discute il modello sanitario lombardo: magari possiamo discutere della boria di alcuni baroni, ma è un altro discorso. In Lombardia, al metto di bustarelle e corruzioni che ci sono anche da quelle parti, stanno messi meglio di noi.

Sallusti teme che possa finire nel tritacarne giudiziario la Giunta Lombarda, il simbolo della buona politica del centrodestra. Il direttore de Il Giornale in queste ore ha un compito improbo: deve dimostrare che Fontana e Gallera sono grandi amministratori. Il che è oggettivamente impossibile. Tanto è vero che la via scelta da colui che siede sulla poltrona che fu di Indro Montanelli è dire che in Lombardia sono stati semplicemente sfortunati. A furia di ripeterlo sempre nelle televisioni targate Mediaset e non solo, alla fine magari qualcuno ci crederà pure. E basta insinuare il dubbio per ottenere un certo risultato. Ma se la magistratura mette il naso tra le carte del Pirellone qualcosa verrà fuori. O quanto meno è quello che teme Sallusti. Quindi implora che qualcuno li fermi.

Io sono arrivato alla stessa conclusione partendo da un altro punto: per me la politica deve tornare a guidare il Paese. La politica deve decidere. E di conseguenza sbagliare. Il politico ha il diritto di sbagliare. Ci sarà poi la giuria popolare, il giorno delle elezioni, a valutare.

I magistrati devono, dovrebbero, essere un passo dietro. C’è una grande differenza tra un errore ed un reato. Prendiamo il caso delle Case di riposo. La giunta Lombarda ha fatto un errore grave, gravissimo, drammatico. Ma pur sempre solo un errore, aver deciso di farvi arrivare persone contagiate. C’era emergenza negli ospedali, hanno pensato di risolvere così. Una valutazione sbagliata, scriteriata. Ma chi governa ha il dovere di decidere, ci sta che possa sbagliare. La magistratura non dovrebbe aprire inchieste su questa cosa. Anche per evitare un rischio che è peggiore dell’errore eventualmente fatto. Si potrebbe evitare di decidere, per evitare problemi: e sarebbe una catastrofe.

Non penso, come Sallusti, che tutti i magistrati siano mossi da fine politici. Ma penso che alcuni di loro hanno una smania di protagonismo non indifferente. Alcuni magistrati si stanno fregando le mani. Per loro è alle viste un momento di prosperità e notorietà stile Tangentopoli. Ora tutti stanno indagando sulle case di riposo per anziani. Ma qualcuno sospettava che fossero hotel a 5 stelle prima dell’epidemia?

Sarebbe un reato se la decisione fosse stata presa dietro diciamo così sollecitazione. Un ammalato portato in una Casa di Riposo è un “guadagno” per il padrone della struttura. Si dice 170 euro al giorno. Non ci mettiamo la mano sul fuoco su questa cifra, ma è verosimile. Un bel gruzzoletto. Se ne ospiti diciamo 30 sono 5000 euro di entrate quotidiane. Ecco, se dietro la decisione di mandare ammalati contagiosi in quelli che una volta si chiamavano Ospizi ci fosse solo stupidità non si capisce cosa c’entri la Magistratura. L’imbecillità non è reato. Se ci fosse dell’altro… Ma in ogni caso non è questo il momento di fare indagini. O quanto meno non è il caso di pubblicizzarle.

Un politico deve prendere decisioni, mediare tra le parti. Ha il diritto di sbagliare. Poi sarà giudicato dagli elettori. Ma se viene messo sotto accusa per ogni decisione che prende non potrà governare. La politica deve riprendere la sua superiorità. Altrimenti non ne veniamo fuori.