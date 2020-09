Suarez e Vidal simbolo del disastroso stato del calcio italiano

Vidal e Suarez sono il simbolo del calcio italiano. Il Barcellona non solo è disposto a darli via gratis. Ma pur di farlo è disposto a pagare una congrua liquidazione ai due giocatori. Paga per toglierseli. Juve e Inter, le due squadre più forti, le due società più ricche, si sono precipitate sui due calciatori. Pirlo e Conte pensano che siano fondamentali per le loro squadre.

Il bello è che hanno ragione. Suarez e Vidal possono tranquillamente spostare gli equilibri della serie A. Non si tratta di due scarti del Barcellona. Ma di due giocatori che il Barcellona è disposto a pagare pur di mandarli via. Ho detto tutto.